В среду, 28 июля, Кабинет министров Украины планирует обновить национальный план вакцинации населения от коронавируса, до конца года планируют получить более 20 млн доз вакцин, а к октябрю правительство хочет достигнуть показателя в 8,5 млн прививок в месяц.

В августе планируют сделать 6 млн прививок, в сентябре на 2 млн больше, а в октябре - 8,5 млн прививок от коронавируса за месяц. При этом президент Украины Владимир Зеленский на Всеукраинском форуме "Украина 30. Децентрализация" рассказал о планах делать 200-250 тысяч прививок от коронавируса в день в сентябре (это 6-7,5 млн в месяц).

"Готовы ли мы с вакцинами – нет. Здесь зависит от количества и инфраструктуры. По инфраструктуре вакцинации, я считаю, мы хорошо подготовились. Мы показываем, как пример – есть у нас вакцина – 150 тыс. минимум на сутки мы можем колоть. По нашим расчетам до сентября мы должны быть готовы, подготовить инфраструктуру и до 200-250 тыс. делать прививок в сутки", - сказал президент.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, как в мире принуждают к вакцинации от коронавируса и к чему стоит готовиться украинцам.

Также сообщалось, что В Кропивницком хотят открыть пункты вакцинации от Covid-19 в троллейбусах и автобусах.