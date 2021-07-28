Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Крестный ход Украинской православной церкви, который прошел в Киеве накануне в честь 1033-летия крещения Руси. Он возмутился тем, что сотни тысяч паломников пришли без защитных масок на лице. Кроме того, он раскритиковал киевскую власть за, по его мнению, неправильную подготовку к событию.

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции на Всеукраинском форуме "Украина 30", трансляция которой ведется в Ютубе.

Зеленский заявил, что в крестном ходе приняли участие 55 тысяч человек. Отметим, что по данным организаторов хода, его посетили 350 тысяч верующих, то есть в 7 раз больше названного президентом числа.

"...55 000 (верующих - Ред.) приехали в Киев, большинство - пожилые люди. Они должны были идти все в масках, хотя бы так. Я масок там не видел. Неужели это так сложно?", - сказал Зеленский.

Кроме того, президент раскритиковал мэра Виталия Кличко и КГГА за ненадлежащую организацию крестного хода. Он заявил, что "не увидел от киевской власти коммуникации".

Напомним, "Страна" вела онлайн-трансляцию Крестного хода в столице. Верующие УПЦ прошли со святынями от Владимирской горки, где сперва состоялся молебен, до Киево-Печерской лавры. Отметим, что судя по фото и видео, которые мы публиковали, в Крестном ходе участвовали как пенсионеры, так и молодые люди.

Также мы рассказывали, что Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Крещения Киевской Руси. В обращении по случаю праздника он заявил о неразрывности Киевской Руси и Украины.

Кроме того, мы сообщали, как ранее Зеленский назвал протестующих верующих "бабушками в кепочках ОПЗЖ".