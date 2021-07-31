Сегодня 21 лунный день. Положение Луны в знаке Тельца привнесет больше неукротимого движения вперед, добавит храбрости, бесстрашия и революционных перестроек. Однако самыми успешными в достижении своих целей станут знаки Зодиака, на стороне которых будет не только упорство, но и фортуна с везением.

Астрологи выделяют несколько особо счастливых знаков зодиака, которых можно назвать баловнями судьбы. Это рожденные под созвездием Овна, Тельца, Стрельца, Весов и Близнецов. Именно в таком порядке эти знаки зодиака наделены счастьем и везением.

Овен (21.03 - 20.04)

Овнами управляет планета Марс, поэтому во многих жизненных ситуациях недостаток знаний и опыта вполне отлично компенсируется уверенностью, напористостью и сказочным везением. Вы именно тот счастливчик, кто на экзамене может достать тот билет, который выучили накануне, случайно сорвать джек-пот в лотерее или получить в наследство квартиру с машиной. Будучи всеобщим любимчиком и весельчаком в 2021 году вы легко сможете поймать удачу за хвост в карьере и финансах. Руководство ценит вас за персональные качества и поощряет достижения. Но звезды советуют вам быть осмотрительнее в тратах, чтобы не потерять везение в материальной сфере.

Телец (21.04 - 21.05)

Вас можно назвать настоящими баловнями судьбы. Фортуна благосклонная к вам в вопросах любви, ведь вашей планетой-покровителем является Венера. Успех в финансовой сфере неразрывно связан с личной жизнью и благополучием в семье. Пытаясь достичь гармонии и угодить своему избраннику/избраннице, вы ищите возможности заработка и продвижения по карьере, заключаете выгодные сделки и заводите полезные знакомства. Будучи всеобщим любимчиком, вы можете стать успешным бизнесменом, обзавестись надежными инвесторами и сорвать крупный денежный куш к концу 2021 года. Впрочем, не спешите растрачивать заработанное или одалживать свои накопления, чтобы не утратить удачу.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Вы умеете привлечь везение не только в свою жизнь, но и в судьбу тех, кого знаете. Ваш совет, добрая подсказка и времяпровождение с вами способно благотворно влиять на окружающих. Рядом с вами легко и надежно, поскольку вы словно излучаете спокойствие и непоколебимость в самых стрессовых и запутанных жизненных передрягах. Вашей планетой-покровителем является Юпитер, который наделяет вас лидерскими чертами и инициативностью. Вы получаете успех в финансах только тогда, когда делаете благие дела не из необходимости заработать или прославиться, а потому, что не умеете иначе. Если следовать этому принципу, проявлять работоспособность и трудолюбие, сможете приумножить заработок в 2021 году.

Весы (23.09 - 22.10)

Ваша планета-покровитель Венера наделяет вас харизматичностью и дружелюбием, дарит успех в любых делах, связанных с общением и коммуникациями. Поэтому вам так легко даются деловые переговоры и публичные выступления. В этих сферах порой и заключается финансовая стабильность многих Весов. Судьба одаривает вас такими же людьми, которые приносят в вашу жизнь крупные подарки, стараются удивить приятными сюрпризами или заключить обоюдовыгодную сделку. В 2021 году вас ждет везение в политических вопросах, сельскохозяйственной сфере и продаже/покупке недвижимости. Вашим уязвимым местом считается энергетическая сфера и здоровье. Поэтому физическая слабость или проблемы со сном могут активизировать старые проблемы. Звезды советуют в этом случае заняться практиками по очищению организма и профилактикой хронических заболеваний. Это вернет вам тонус и веру в себя.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Везение Близнецов переменчиво словно погода, но это не мешает им получать самые выгодные предложения по работе и заключать сделки, увеличивающие их доход. Ваша планета-покровитель Меркурий наделяет вас незаурядным интеллектом и гибкостью ума, что приносит свою выгоду в планировании и грамотном распределении финансов. Вы тонко чувствуете, когда удача на вашей стороне и можно расслабиться, а когда стоит применить физическую силу или хитрость. Для вас лето-2021 станет особенно удачным периодом для денежных накоплений. Звезды советуют вам быть разборчивее в отношениях и своих словах, чтобы некоторые промахи не вызвали в вас негативные эмоции и раздражение. Сохраняйте спокойствие, оптимизм и бодрость духа. Это главные составляющие вашего везения.

Если вы не обнаружили свой знак зодиака в перечне "везунчиков", это вовсе не означает, что фортуна к вам менее благосклонна. Наоборот, планеты в ваших знаках наделяют вас особой силой и смелостью, учат быть более рациональными и рассчитывать лишь на свои силы и возможности. А быть может, действие планет усиливается рядом с перечисленными выше знаками (Овном, Тельцом, Стрельцом, Весами и Близнецами), поэтому достаточно, когда в компании или семье есть хоть один представитель этих знаков.

Как писала "Страна", в июле 2021 года Раков ожидает карьерный рост, а Стрельцов - поддержка со стороны близких.

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