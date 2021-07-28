В Кременчуге на детской площадке возле младшей школы плиткой выложили свастику, символ выложен возле детских качелей серой плиткой на красном фоне. Городской глава Виталий Малецкий сказал, что свастику из плитки сделали дети.

Об этом сообщает ТелеграфЪ.

Мэр города прогуливался по Кременчугу и увидел, какой символ выложили из плитки прямо на детской площадке. По его словам, это сделали дети - они перевернули плитку, из-за чего и получилась свастика. Городской глава распорядился закрепить эту территорию за "Благоустройством", который должен исправить своеобразное творчество.

Это не первый скандал с изображением свастики в Украине. В прошлом году в молодежном лагере "Правого сектора" "Коммандос" выложили свастику из тел детей. Фотографии инцидента распространились в соцсетях.

Также сообщалось, что в Николаеве вандалы перед шаббатом нарисовали свастику возле ворот синагоги. Кто и зачем это сделал осталось неизвестным.

Ранее "Страна" писала, что в прошлом году в Киеве на недострое у Бабьего Яра, где в годы Второй Мировой были расстреляны более 100 тысяч евреев, появилась огромная свастика.