Свое участие в иннагурационном саммите "Крымской платформы", который состоится 23 августа в Киеве, уже подтвердили 28 стран и международных организаций.

Об этом в ходе онлайн-брифинга в среду, 28 июля, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"По состоянию на сегодняшний день уже 28 стран и международных организаций подтвердили участие в саммите Крымской платформы", - заявил Кулеба.

Он назвал саммит Крымской платформы "беспрецедентным международным мероприятием в истории" страны, так как такое количество высокопоставленных представителей других государств еще не собиралось в Украине для проведения подобного мероприятия.

По словам Кулебы, это свидетельствует о том, что Украине удалось сформировать ядро международной коалиции за освобождение аннексированного Крыма. В то же время он заявил, что противодействие "Крымской платформе" со стороны России является "мощным и системным".

"Они (представители РФ - Ред.) работают в каждой столице, в каждой стране, отговаривая государства принимать участие в "Крымской платформе". Но мы ведем свою работу, мы имеем свою силу правды, силу дипломатии и уже смогли это ядро коалиции сформировать", - добавил министр иностранных дел.

Также он рассказал, что Украина ожидает участия в мероприятии всех ведущих стран-партнеров государства в Европе и Северной Америке. Помимо этого Кулеба объявил, что будущие участники саммита уже почти согласовали Крымскую декларацию.

"Это итоговый документ саммита, который зафиксирует принципиально важные для Украины положения. Попутно я хочу поблагодарить наших партнеров, которые приняли активное участие в работе над декларацией и поддержали те принципиальные вещи, которые продвигала и на которых настаивала Украина. Мы уже на финишной прямой к успеху "Крымской платформы", - сказал дипломат.

Он добавил, что саммит станет началом настойчивой и долгосрочной работы Крымской платформы, которая будет направлена на защиту международного права в интересах как украинской стороны, так и всего мирового сообщества. При этом Кулеба заверил, что саммит "не будет одноразовым событием".

"Это будет регулярная работа на многих уровнях. Мы на данный момент работаем над разработкой долгосрочной концепции работы платформы по каждому из пяти приоритетных направлений. Первое - политика непризнания, второе - санкции, третье - безопасность в Азово-Черноморском регионе, четвертое - защита прав человека и международного гуманитарного права, пятое - экологические и экономические последствия российской оккупации Крыма", - объяснил министр, добавив, что прогресс в вопросе освобождения Крыма послужит важным элементом более широкой политики международного сообщества по решению проблем замороженных конфликтов в Европе.

"Крым для России уже стал чемоданом без ручки. "Крымская платформа" превратит его на неподъемный груз", - сказал Кулеба.

Ранее "Страна" подробно анализировала, для чего на самом деле Киеву нужна "Крымская платформа" и как из-за нее он рискует ухудшить отношения с Европой.

Также мы писали, что Москва намерена воспринимать участие каких-либо стран в саммите "Крымская платформа", запланированном на 23 августа, как посягательство на территориальную целостность России.

Тем временем в Севастополе в противовес саммиту "Крымская платформа" решили организовать свою научно-практическую конференцию "Крымская реальность России против "крымской мифологии" Украины". Организаторами выступают "Институт стран СНГ" и "Институт стран СНГ в Севастополе".