Совет национальной безопасности и обороны Украины, который на прошлом заседании усилил контроль за добычей 137 видов полезных ископаемых, теперь займется тарифами на электроэнергию для населения. Заседание запланировано уже на эту неделю.

Об этом в ходе пресс-брифинга в среду, 28 июля, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, нужно работать над тем, чтобы цены на электричество для украинцев не становились выше. Также глава государства назвал фейком данные о том, что с 1 августа тарифы для населения поднимутся.

"Сильно подменяют понятия, потому что для каких-то предприятий что-то растет, но я бы тут не говорил бы об обществе", - сказал Владимир Зеленский.

Кроме того, глава государства анонсировал, что тарифы на заседании будет обсуждать СНБО, о принятых решениях сообщат дополнительно.

"Я попросил вынести этот вопрос на заседание СНБО на этой неделе, чтобы люди поняли, что с 1 августа сюрпризов не будет… Я считаю, что у нас есть население, которое не может себе позволить платить даже 1,68 гривен", - заявил глава государства.

Поэтому, по его словам, Совет национальной безопасности и обороны Украины и займется этим вопросом, а также изучит возможность сделать цены на электричество для всех категорий украинцев ниже.

Напомним, "Страна" ранее приводила четыре сценария того, будут ли повышены тарифы на электричество для населения с 1 августа.

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