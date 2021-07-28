Социологическая компания "Рейтинг" опубликовала опрос, который уже стал сенсацией. Главным образом потому, что украинцев спросили согласны ли они с тезисом Владимира Путина о том, что русские и украинцы - один народ.

Более 40% украинцев ответили на этот вопрос "да". И надо понимать, что это еще не спрашивали у жителей неподконтрольных территорий.

Были и другие столь же показательные моменты.

"Страна" проанализировала этот опрос.

Один народ или нет?

С утверждением Владимира Путина о том, что украинцы и русские - один и тот же народ, внезапно согласился 41% опрошенных.

Для Украины, где последние семь лет шла мощная антироссийская пропаганда, а два самых дружественных к Москве региона вообще откололись - это, конечно, сенсация.

Надо думать, что с Крымом и Донбассом эта цифра была бы еще выше и превысила бы 50% ответов "да".

Социально-демографические слагаемые такой ситуации еще интереснее.

Ожидаемо, что на западе страны сторонников "единого народа" втрое меньше, чем на востоке (22% против 65%). Хотя обе цифры тоже показательные. Получается, что даже Западная Украина не столь однородна в своем отношении к россиянам.

Результат же в 65% на востоке и 55% на юге страны - это серьезный политический фактор. Который показывает, что позиция украинского руководства по этим вопросам как минимум не созвучна жителям самых густонаселенных областей.

Но главный момент - это число сторонников позиции Путина по возрастным категориям.

Среди молодежи 18-29 лет их оказалось больше всего - 44%. Даже у пенсионеров, которые, казалось бы, воспитаны на том, о чем говорил президент России, этот показатель ниже на два процента.

Этот феномен у себя в Facebook объяснил главный редактор "Страны" Игорь Гужва.

"Это, на первый взгляд, парадокс – украинцы до 29 лет уж точно выросли в независимой Украине и большая часть взрослой жизни у них прошла вообще после Майдана.

Но на самом деле, об этой тенденции я уже писал неоднократно.

Молодое поколение черпает информацию не из телевизора, а из интернета и соцсетей. Причем в последнем случае, в основном, не из политизированных соцсетей вроде ФБ, а из ТикТок и Инстаграм.

А в этой сфере – единое русскоязычное пространство, где на одном языке и на общие темы (включая музыку и игры) общаются люди из Москвы, Киева, Минска, Астаны, Харькова, Новосибирска и т.д.

И для них очень трудно понять, почему они должны видеть друг в друге врагов".

О том, что интернет - интернационален и снимает барьеры, заботливо возводимые украинской властью, "Страна" уже рассказывала.

Корпорация Google в своих рейтингах самых популярных запросов из Украины фиксирует, что в топе популярности - российский контент: от сериалов до видеоблогов и музыки. И это не вопрос выбора "Украина или Россия". А, во-первых, качества этого контента. А, во-вторых, показатель того, что большинство молодых украинцев свободно владеют русским языком и предпочитают потреблять на нем контент.

По сути, для молодого поколения украинцев русский язык (который большинство из них даже в школе не учила) - это главный язык познания и освоения современного мира. Именно русский, а не английский язык, является для украинцев основным языком глобализации и дает серьезные конкурентные преимущества во всех сферах. Начиная от бизнеса и заканчивая музыкой.

Понятно, что в таких условиях все больше представителей молодого поколения в Украине отказываются от узких националистических рамок и не воспринимают русскоязычных людей из других стран (в том числе и России) как своих врагов. Наоборот - они для них партнеры по общению, играм, общим интересам.

К слову, эту же тенденцию подтверждают и опросы, которые регулярно проводит спецкор "Страны" Антонина Белоглазова. Зачастую молодёжь намного более терпимо настроена и менее националистична, чем представители старшего поколения.

"После 7 лет оголтелой пропаганды - и такой результат"

То есть разговоры о том, что 41% поддержавших тезис Путина - "малороссы", о чем уже начинают говорить в соцсетях националисты, не отвечает реальности: молодые украинцы, которые родились уже после независимости и часто даже на знают, кто такие "малороссы" - под этот критерий не подпадают.

Этот момент фиксируют и другие комментаторы. Они также уверены, что на самом деле число сторонников теории "единого народа" еще выше.

"Вообще показательно. После 7 лет оголтелой пропаганды - такой вот результат! И это ещё без учёта возможности того, что социологи результаты просто подкрутили", - анализирует журналист Юрий Ткачев.

Ткачев также пишет, кто в Украине может считать себя единым народом с русскими.

"Всё дело в том самом печально известном термине "русскоязычные украинцы". Вот они, как я уже говорил, с этнической точки зрения вообще ничем не отличаются от русских. И к ним действительно применимо утверждение что они и русские России - один народ".

"Учитывая, что вопрос задавался политически острый и многие, особенно в центральных и западных областях, могли не сказать правду, реальная цифра может быть даже еще выше", - считает журналист Вячеслав Чечило.