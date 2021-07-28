На границе Армении и Азербайджана снова произошла стрельба, министерства обороны обеих страну традиционно обвинили в ней друг друга. Сторона Армении сообщает о троих погибших военнослужащих. Инцидент произошел в ночь на среду, 28 июля.

Об этом сообщает министерство обороны Армении на своей странице в Facebook.

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян написала в своем Тwitter-аккаунте, что азербайджанская сторона начала военные действия на границах Армении. Она написала, что на участках от села Сотка до Верин Шоржа, шла перестрелка.

Позже она написала, что подразделения Азербайджана отбросили к исходным позициям, а потом, что с посредничеством России сторонам удалось достигнуть прекращения огня без изменений в линии соприкосновения.

Кроме того, в Минобороны Армении рассказали, что "в ночь на 28 июля при сопротивлении провокации вооруженных сил Азербайджана" погибли трое военнослужащих Армении.

В свою очередь, сторона Азербайджана обвинила Армению в том, что страна не соблюдает требования режима прекращения огня, хотя Баку поддерживает инициативу РФ в связи с объявлением перемирия на армяно-азербайджанской государственной границе с 10:00 по бакинскому времени.

"Однако, вопреки этому, армянская сторона продолжает нагнетать обстановку и подвергать обстрелу наши позиции дополнительно применяя танки и 120-миллиметровые минометы", - сообщили в Минобороны Азербайджана.

Напомним, и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян обвинил Баку в подготовке боевых действий в Нагорном Карабахе. По его словам, было несколько попыток провести переговоры, но Азербайджан "не выступил с какой-либо реакцией".

Также сообщалось, что 14 июля на границе Армении и Азербайджана произошла перестрелка, в ходе которой погиб военнослужащий. Как рассказали в Минобороны Армении, военные подразделения Азербайджана с целью продвижения боевых позиций пытались провести фортификационные работы с использованием инженерной техники.

Сообщалось, что после ответных действий армянской стороны, которые были направлены на прекращения этих работ, сторона Азербайджана открыла огонь по позициям Армении. В итоге получил смертельное ранение армянский военнослужащий, сообщается, что есть потери и с азербайджанской стороны.