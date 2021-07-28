Глава украинского государства Владимир Зеленский заявил о том, что в стране необходимо провести детальный аудит второго этапа децентрализации, чтобы исправить допущенные ошибки реформы.

Об этом украинский президент сказал, в ходе Всеукраинского форума "Украина 30. Децентрализация", трансляция которого ведется в Youtube.

По словам Владимира Зеленского, в процессе проведения децентрализации в Украине, власти страны обращают внимание "не только на успехи, но видят и недочеты".

Президент Зеленский также уверен, после завершения второго этапа децентрализации в стране следует сделать подробный аудит. А перед тем, как перейти к следующему этапу, добавил президент, необходимо исправить уже допущенные ошибки. При этом в каком-либо случае могут быть просчеты, - заявил Зеленский.

Глава государства также рассказал, что этим вопросом занимается Конгресс местных и региональных властей при президенте Украины, который поэтапно становится аналитическим и практическим инструментом помощи в процессе углубления децентрализации и связей между центральными и региональными органами власти.

Напомним, в прошлом году Верховная Рада приняла постановление, которое было подано правительством Украины, о ликвидации и создании районов в Украине. Документом сократили количество районов с 490 до 136.

Также мы рассказывали, как президент хочет поменять Основной закон ради новых полномочий. Как рассказывала "Страна", в законопроект №2598 о децентрализации, внесенный в ОП, дважды вносили правки, после чего Зеленский отозвал проект в январе 2020 года.

Как сообщалось, в среду Зеленский и Шмыгаль открыли форум "Украина 30", посвященный децентрализации. Форум "Украина 30. Децентрализация" продлится два дня: темой среды будет "Децентрализация - одна из самых успешных реформ в Украине", темой четверга - "Развитие ОТГ в условиях децентрализации".