Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что встреча "Нормандской четверки" для обсуждения ситуации на Донбассе состоится. Однако, по мнению главы государства, в этом вопросе "все зависит от России".

Об этом Зеленский заявил в срезу, 28 июля, во время форума "Украина 30. Децентрализация".

Глава государства объявил, что решение проблем Донбасса, таких как остановка обстрелов, обмен удерживаемыми лицами, возвращение региона под контроль Киева, на сегодня зависит от желания России и того давления, которое на нее оказывают партнеры Украины.

"Все они (перечисленные вопросы - Ред.) сегодня зависят от желания России и давления, и помощи всех наших партнеров и участников "Нормандской четверки". Мы готовы к переговорам в нормандском формате. Я уверен, эта встреча будет. Но все зависит от России", - сказал президент Украины.

Напомним, ранее "Страна" писала о том, что в Кремле ранее уже сообщали о желании лидеров Нормандской четверки провести саммит. Однако никаких оговоренных сроков, когда это может произойти, сейчас нет.

Также мы сообщали о том, что глава Офиса президента Ермак анонсировал встречу лидеров Нормандской четверки уже в ближайшее время. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что саммит Нормадской четверки на уровне лидеров Украины, Германии, Франции и Российской Федерации может состояться в ближайшее время. По его словам, одним из механизмов для достижения мира должны стать подготовленные Францией и Германией кластеры по Донбассу.