Сегодня 20-й лунный день в созвездии Овна, когда каждому знаку зодиака необходимо в чем-то преодолеть себя, чтобы подняться на высшую ступень духовного развития. Кому-то достаточно отказаться от сомнительных предложений и знакомств, другим суждено приложить усилия, чтобы оградить себя от авантюр, преодолеть некоторые сомнения в жизни и совершить решительные поступки.

Астрологи называют три знака Зодиака, которым будет сложнее всего контролировать свои желания и отказывать себе или другим в чем-то. Разберем каждый случай подробнее.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Неугомонным Стрельцам сложнее всего говорить "нет" близким людям и друзьям. Иногда окружающие пользуются вашим расположением и добротой, тем самым лишая вас благополучия, финансов и превращая вас в жертву. Пришло время научиться отказывать и не перегружать себя в дни, когда ваша нервная система истощена и нуждается в восстановлении. Не нужно браться за то, в чем вы не компетентны. Используйте для решения вопросов только проверенные методы, избегайте конфликтов и авантюр.

Козерог (22.12 - 20.01)

У Козерогов могут возникнуть разногласия на работе. Действуйте нетривиально - пригласите вашего сослуживца в кинотеатр или на художественную выставку. Проведя с вами некоторое время в неформальной обстановке, ваш коллега проникнется к вам уважением и у вас получится добиться его расположения. Так же, как и Стрельцам, вам нужно отказывать некоторым людям, чтобы уменьшить ваш ежедневный список дел. Не оставляйте проекты и вопросы в стадии незавершенных. В пятницу как никогда важно расставлять приоритеты правильно, чтобы со спокойной совестью посвятить себя отдыху в выходные.

Водолей (21.01 - 20.02)

Чтобы выбраться из репутации непутевых знаков, часто нарушающих сроки, Водолеям важно снимать с себя ответственность за дела других людей и не исправлять молча чужие ошибки в надежде показать, на что вы способны. Иногда нужно мягко отодвинуть некоторые рабочие вопросы ради собственных важных вещей. Также звезды советуют вам не хвататься за все дела одновременно, если хотите добиться более качественной работы. Иногда вы недооцениваете свое время, потому что ставите потребности других выше своих собственных. Контролируйте свои порывы самоотверженности.

В целом, спешка и желание переделать все оставшиеся дела за один день могут стать серьезным препятствием на пути к успеху. И это касается всех знаков Зодиака, которые в обычные дни могли преуспевать в вопросах многозадачности, жертвуя собой. К сожалению или к счастью, сегодня у вас просто не получится не обращать внимание на собственные желания и потребности.

Напомним, ранее "Страна" публиковала астрологический прогноз для знаков зодиака, которым в конце июля важно избегать разочарования и обид.

Также астрологи называли четыре знака Зодиака, у которых в июле пошатнется финансовое положение