Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Крещения Киевской Руси. В обращении по случаю праздника глава государства заявил о неразрывности Киевской Руси и Украины.

Ролик с обращением Зеленского опубликован в его Telegram-канале.

"Между Киевской Русью и Украины - тысяча лет и один знак. В тексте соответствующего указа Президента Украины между ними стоит тире. И это не просто знак препинания. Это знак того, что Украина является наследницей одного из самых могущественных государств средневековой Европы", - заявил Владимир Зеленский.

Он напомнил, что князь Владимир крестил Киевскую Русь-Украину 1033 года назад. Президент также обратился к украинцам с призывом постараться не потерять построенное, восстановить разрушенное и вернуть захваченное.

Напомним, "Страна" писала о том, что на канале "Перший Незалежний" проходит трехдневный марафон, посвященный Крещению Руси. Сегодня - уже третий его день. В рамках марафона журналисты канала освещают события, которые проходят в стране по случаю праздника.

Также мы сообщали о том, что вчера, 27 июля, в Киеве проходил масштабный крестный ход по случаю праздника. На улицы столицы вышли тысячи верующих.