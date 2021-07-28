В российском Ростове-на-Дону суд приговорил гражданина России к 9 годам и 6 месяцам и гражданина Армении к 10 годам и 5 месяцам колонии. Их обвинили в государственной измене и шпионаже в пользу Украины.

Об этом сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на информацию ЦОС ФСБ.

"Ростовский областной суд вынес обвинительные приговоры гражданину Российской Федерации Денису Лобову и гражданину Республики Армения Арарату Хачатряну, причастным к осуществлению контрабандных поставок с территории Российской Федерации на Украину составляющего государственную тайну радиолокационного оборудования для зенитно-ракетных систем С-300", - говорится в сообщении.

В ходе следствия выяснилось, что Хачатрян и Лобов собирали сведения о так называемых клистронах для "Укроборонпрома" и передавали в Украину образцы таких изделий.

Обоим гражданам предстоит отбывать срок в колонии строгого режима.

"Хачатрян организовывал незаконное перемещение клистронов на Украину через жителей российско-украинского приграничья. Конечным получателем клистронов выступила государственная компания "Укроборонпром". В марте 2020 года для очередной закупки клистронов Хачатрян прибыл в Россию и был задержан с поличным",- заявили в ЦОС.

Напомним, в Польше задержали местного жителя за шпионаж в пользу России.

По данным прокуратуры, мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

По месту жительства Януша Н. и в офисах связанных с ним организаций провели обыски. В ходе мероприятий были изъяты более 300 тысяч злотых (более 67 тысяч евро) и большое количество носителей информации.

Также сообщалось, что ФСБ России заявила о высылке "украинского шпиона", который консультировал СБУ.

По данным российской спецслужбы, задержанный - Алексей Петрович Семеняка, он долгое время консультировавал Службу безопасности Украины.

На гаджетах украинца, по информации ФСБ, нашли сообщения сотрудников СБУ, предлагавших помочь в "решении их рабочих вопросов", конечной целью которых было "нанесение ущерба безопасности России".