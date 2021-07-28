В Киеве полицейские разоблачили банду, которая изготавливала фальшивые дипломы, удостоверения и ковид-сертификаты.

Об этом сообщает пресс-служба киевской горпрокуратуры в своем Telegram в среду, 28 июля.

Прокуроры начали производство по факту подделки дипломов, сертификатов, свидетельств, аттестатов и других официальных документов с использованием голографических элементов защиты (ч. 2 ст. 199 УК Украины).

По данным досудебного расследования, группировка организовала в Каменец-Подольском, Хмельницкой обл., подпольную "типографию", в которой изготавливала подделки документов разного направления

В частности, мошенники подделывали документы о ВО, сертификаты, свидетельства, сертификаты, аттестаты и приложения к ним, сертификаты о вакцинации от Covid, справки об отрицательных результатах ПЦР-тестах.

При этом поддельные документы были высокого качества - содержали защитные элементы с элементами голографии.

Заказы злоумышленники осуществляли через сеть интернет.

Во время обыска выявили и изъяли большое количество дипломов с элементами голографии, разные удостоверения, в том числе сотрудников правоохранительных структур и журналистские удостоверения, мокрые печати Минобразования и науки Украины, Минздрава Беларуси, сертификаты о вакцинации и отрицательные результаты ПЦР-тестов и т.д.



Также изъяли три ноутбука с информацией об общении с клиентами, образцами дипломов, программными средствами для изготовления документов, 15 мобильных телефонов, на которых также запечатлена переписка с клиентами, одноразовые сим-карты, черновые записи и оборудование.



Организатора преступного бизнеса задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос о сообщение ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Ранее мы рассказывали, что в Киеве две турфирмы за тысячу гривен продавали поддельные ПЦР-тесты на коронавирус для выезда за границу.

Также сообщали, что в Тернополе в фейковом визовом центре продавали поддельные результаты ПЦР-тестов на Covid-19.