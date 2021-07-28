Представители администрации американского президента Джо Байдена утверждают, что санкции в отношении российского лидера Владимира Путина и олигархов из его окружения не привели к сдерживанию Путина от антиамериканских действий. Они считают, что новые санкции могут привести к эскалации конфликта.

Об этом пишет Politico.

Американские чиновники напомнили, что прошлые президенты США - Дональд Трамп и Барак Обама также вводили санкции в отношении российских олигархов, но фактически это привело только к из большей лояльности Путину.

"Во многих случаях мы видели, что олигархи становились более зависимыми от покровительства и государственных контрактов со стороны российского государства", - сказал высокопоставленный чиновник администрации Байдена.

Кроме того, по словам чиновников, есть вероятность того, что новые санкции в отношении людей, близких к Путину могут привести к эскалации ответных действий повредить экономике России, что отразится и на экономике как Европы, так и США.

"Если довести до крайности, действия, которые могут привести к падению Путина, могут оказаться еще более дестабилизирующими и непредсказуемыми. Официальные лица США, помня о хаосе эпохи после холодной войны, помнят, что огромный арсенал ядерного оружия России может попасть не в те руки", - сказано в статье.

Напомним, Джо Байден считает, что Путин сидит на вершине экономики, в которой нет ничего кроме нефти и ядерного оружия.

Также сообщалось, что Байден и Харрис не приедут на "Крымскую платформу", на которую их пригласил украинский лидер Владимир Зеленский.