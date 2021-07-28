Кабмин на сегодняшнем заседании планирует обновить национальный план вакцинации украинцев от коронавируса. Согласно данным правительства, с апреля по конец декабря 2021 года Украина получит 47 394 266 доз вакцин от коронавируса, это на 25 480 950 доз больше, чем планировалось изначально.

Об этом свидетельствует документ, обнародованный на сайте правительство.

Первоначальный план вакцинации утверждали в апреле. Из документа следовало, что правительство хочет до конца текущего года получить 21 913 316 доз вакцины: 13 913 316 планировалось приобрести за счет бюджета, 8 000 000 получить бесплатно в рамках COVAX и от других стран.

В обновленном плане указано, что Украина с августа и до конца года будет получать три вакцины: Astrazeneca, Novavax и Pfizer. Планируется, что за 5 месяцев в страну поступит еще 5 362 500 доз Astrazeneca, 10 000 000 доз Novavax и 5 040 990 доз Pfizer. Всего речь идет о почти 20,5 млн доз вакцины начиная с августа.

Напомним, в МОЗ рассказали украинцам, как может выглядеть международное свидетельство о вакцинации от коронавируса.

Также мы писали о том, что в Днепре обнаружили грубые нарушения транспортировки Pfizer и перепутали шприцы для вакцинации.