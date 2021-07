В Министерстве здравоохранения Украины заявили, что вакцинация от коронавируса является безопасной и необходимой для беременных женщин. В свою очередь, многие авторитетные врачи не согласились с этим.

В своем блоге врача-иммунолог Федор Лапия заявил, что клинические исследования подтверждают, что у вакцинированных беременных не было обнаружено никаких негативных последствий от прививки. Эту публикацию добавила пресс-служба Минздрава на свою официальную страницу.

Также в ведомстве добавили, что вакцина не вредит здоровью матери и малыша.

"Covid-19 является опасной болезнью для беременных, поскольку это может привести к преждевременным родам или прерывания беременности", - говорится в сообщении.

Врач-инфекционист Ольга Голубовская раскритиковала заявление Минздрава.

"Заголовок должен звучат так, как даёт информацию CDC, а именно: Limited Data Are Available about the Safety of COVID-19 Vaccines for People Who Are Pregnant (что в переводе на русский звучит как, "Доступны ограниченные данные о безопасности вакцины против Covid-19 для беременных"). А у нас никаких сомнений, и никаких доказательств не надо. Доказательства нужны только на жизнеспасающие методы терапии. Иначе - хоть умри", - написала она в Фейсбуке.

Доктор медицинских наук, заведующий лабораторией иммунореабилитологии Института иммунологии и микробиологии им. Мечникова Андрей Волянский заявил, что "вакцинация для беременных под большим вопросом", не согласившись с Минздравом.

"Летальность при заболевании беременных крайне низкая. По данным CDC чуть больше 0,1% (в среднем в США - 1,8%). Безопасность не изучалась в клинических исследованиях 2/3 стадий. США ожидаемо стали самой большой экспериментальной площадкой по изучению влияния вакцины на беременную и плод", - написал он в соцсети.

Коллега Голубовской, врач-инфекционист Светлана Федорова, тоже выступила с критикой Минздрава.

"Безопасность, должна стоять на первом месте. Спасибо, Ольга Голубовская спасибо Андрей Волянський. Это пост, точнее - высказывание мнения - для врачей. Очень рекомендую коллегам почитать комментарии под оригиналом поста", - написала она.

Врач, бывший министр здравоохранения Украины Олег Мусий назвал заявление Минздрава о безопасности вакцинации для беременных "бредом".

"Какой бред! Никаких доказанных и достоверных исследований влияния вакцины (ни одной) против SARS-CoV-2 как на беременных так и на плод не существует в природе. Ни одна вакцина полных клинических исследований не прошла! Все вакцины используют только для экстренного применения...", - написал он в Фейбуке.

