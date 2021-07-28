Эквадорский суд принял решение лишить гражданства Республики Эквадор основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Эквадорское гражданство у Ассанжа появилось еще в январе 2018 года.

Об этом сообщает ABC News со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства Эквадора.

"Суд действовал независимо и следовал надлежащей правовой процедуре, рассматривая решение, принятое прежним правительством", - сообщает ABC

Адвокат Ассанжа Карлос Поведа считает, что права его подзащитного были нарушены в ходе суда, ведь у Ассанжа не было возможности принять участие в слушаниях.

Этот факт, по мнению защиты, является поводом для апелляции.

Напомним, на сайте WikiLeaks, основателем которой является Ассанж, были обнародованы американские секретные материалы, в частности о военных преступлениях США в Ираке и Афганистане.

Власти США обвинили Ассанжа в разглашении секретной информации. С 2012 года он спасался от преследования в посольстве Эквадора в Лондоне.

Кроме того, Джулиана Ассанжа обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании в Швеции в 2010 году.

С июня 2012 года он скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции и был задержан утром 11 апреля 2019 года по запросу США. С того момента он содержится в тюрьме строгого режима Белмарш.

Напомним, ключевой свидетель по делу против Джулиана Ассанжа признался в даче ложных показаний

Ранее "Страна" сообщала, что в начале июня суд в Лондоне отказался освобождать Ассанжа под залог