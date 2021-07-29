Сегодня 19-й лунный день в созвездии Овна. Не лучший день для рациональной деятельности, зато подходящий период для творческой работы и встреч с друзьями. Сегодня нежелательно начинать новые проекты или переходить на новое место работы. Знаки зодиака также не должны обольщаться мнимыми достижениями в профессиональной сфере и на личном фронте.

Астрологи называют три знака зодиака, день которых будет наполнен различными событиями.

Дева (24.08 - 23.09)

Сегодня вам нужно будет самостоятельно решить сложную задачу. Возможно, она будет связана с защитой личных интересов или отстаиванием границ. Главное не паниковать и делать все возможное, что зависит от вас. Действуйте шаг за шагом, планируя и прорабатывая возможные действия. Время и ваша настойчивость сделают свое дело. Уже вечером вы окажетесь в выигрыше.

Весы (24.09 - 23.10)

Не принимайте близко к сердцу все, что скажут другие. Живите своими планами и пусть улыбка не сходит с вашего лица. День будет щедрым на события, если вы не будете сбавлять обороты. Ваше окружение не всегда будет готово вас понять, но это из-за того, что вы уделяете мало внимания близким. Понаблюдайте, кому из ваших родных требуется ваша поддержка и направьте свою энергию на то, чтобы снизить градус напряжения в семье или снять некоторые рабочие вопросы своих любимых (мужа/жены, детей, родителей).

Скорпион (24.10 - 22.11)

Сегодня будет много подвижный занятий и спорта. Выбирайте то, что вам ближе по душе и отправляйтесь покорять окружающих своей выдержкой, усердием и силой воли. Идите вперед, развивайтесь, у вас много сил, чтобы сделать что-то новое. Звезды советуют в любом деле запастись терпением и найти позитив. Тогда вас непременно ждут изменения к лучшему и нечто крайне интересное!

В целом, день наглядно демонстрирует, что настало время избавляться от некоторых иллюзий и брать все в свои руки, заниматься любимым делом и посвящать свободное время себе (это касается огненных Овна, Льва, Стрельца), а также части водных знаков (Рака и Рыб).

Земным знакам (Телец и Козерог) нужно направить силы на развитие коммуникационной и творческой сфер своей жизни. Вам также может пригодиться умение читать между строк.

Воздушные знаки (Близнецы и Водолей) могут открыть любые двери за счет своего обаяния. Многие проблемы решатся сами по себе, а с мелочами вы справитесь на раз-два.

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