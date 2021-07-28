В Киеве умер первый пациент, который был заражен опасным индийским штаммом "Дельта".

Об этом говорится в сюжете телеканала "Киев", видео обнародовано в Youtube.

Как сообщили в Александровской больнице, один из четверых вернувшихся человек из России умер. У него диагностировали коронавирус-мутант "Дельта".

Медики также рассказали, болезнь протекает более агрессивно и быстрее. Уже на второй-третий день у пациентов снижается сатурация. Кроме того, зараженные вирусом могут дышать только с ИВЛ и нуждаются в переводе в реанимацию.

Наиболее распространены такие симптомы у пациентов 30-40 лет.

Кроме того, медики прогнозируют резкое ухудшение ситуации с коронавирусом в столице в связи с крестным ходом, который прошел по случаю 1033-летия Крещения Киевской Руси, так как в нем принимало участие много верующих из соседней с Украиной страны.

Напомним, 22 июля в Александровской больнице в Киеве выявили шесть случаев инфицирования пациентов индийским штаммом коронавируса "Дельта". А недавно во Львовской области подтвердили уже три случая заражения.

Также ранее Заслуженный врач Украины Голубовская рассказала, чем опасна "Дельта".