По состоянию на утро среды, 28 июля, общее количество зараженных коронавирусом в Украине с начала эпидемии выросло еще на 717 человек.

Напомним, что вчера, 27 июля в стране был выявлен 681 новый случай заражения. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных зараженных за сутки вновь возросло на 36 человек.

Умерли за отчетные 24 часа 15 человек (с начала эпидемии 52 891 пациент).

О новых жертвах Covid-19 сообщает пресс-служба Минздрава Украины в социальной сети Facebook.

Выздоровели за последние сутки 459 человек (с начала эпидемии - 2 185 339 пациентов - Ред.).

Среди новых зараженных 36 детей и 97 медработников.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Донецкой области (70 человек), Запорожской области (53),Одесской области (47) и Херсонской области (43).

В Киеве выявили 189 новых случаев заражения.

Ранее "Страна" сообщала, что в США даже привитых от коронавируса людей в обязательном порядке призвали носить маски в помещениях из-за распространения особо опасного штамма "Дельта".

Также мы рассказывали, что в МОЗ рассказали украинцам, как может выглядеть международное свидетельство о вакцинации от коронавируса.