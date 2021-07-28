В среду, 28 июля, на Олимпиаде в Токио стартовал очередной день соревнований. К сожалению, для Украины он начался неутешительно.

Украинские теннисистки, сестры Людмила и Надежда Киченок проиграли в четвертьфинале парного турнира спортсменкам России Веронике Кудерметовой и Елене Весниной (из-за санкций после допингового скандала они выступают как представительницы ОКР, символика РФ запрещена на Олимпиаде - Ред.) Счет встречи - 2:6, 1:6.



"Во время сегодняшней встречи мы приложили все усилия. Соперницы не давали нам шансов, но мы пытались изменить тактику. К сожалению, не удалось реализовать моменты до конца, - говорят украинки, как передает пресс-служба НОК. - Наше выступление на Олимпийских играх завершено. Мы очень благодарны всем болельщикам за поддержку, которая всегда очень важна для нас и которую мы очень ценим".

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что украинский стрелок Омельчук рассказал о пути к бронзе на Олимпиаде в Токио: "Я уже не надеялся на медаль".

Также мы рассказывали, как украинцы выступили на Олимпиаде в день Крещения Руси, 27 июля. Получили еще одну бронзовую медаль и упали в общем зачёте.