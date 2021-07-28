Вчера, 27 июля, на острове Хортица, раскинувшемся посреди Днепра, произошло огненное ЧП. Здесь, сразу в нескольких местах, вспыхнул сильный огонь. Сосновый лес загорелся в районе станции Сечь и балки Генералка.

По некоторым данным речь может идти о сознательном поджоге. По крайней мере такую версию озвучил директор Национального заповедника Украины "Хортица" Максим Остапенко.

Об этом он рассказал во время эфира на "Громадськом радио".

"Мы отметили, что было сразу несколько мест, где вспыхнул огонь, поэтому вероятнее всего и скорее всего речь идет об умышленном поджоге. Пожар охватил площадь около четырех гектаров. Но угроза распространения огня была очень серьезной из-за сильного огня и ветра. Кроме этого нам было сложно ориентироваться по причине того, что загорелось сразу в разных местах", - рассказал Максим Остапенко в эфире.

Слава Богу, лесной пожар на Хортице обошелся без жертв и летальных случаев.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что на Хортице казак ударом сабли разрубил огурец прямо на ладони у президента Украины Владимира Зеленского.