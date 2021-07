Несмотря на наметившееся потепление между Россией и США после встречи двух президентов в Женеве, Джо Байден продолжает выступать с публичной критикой своегно коллеги.

Так, например, вчера, 27 июля, выступая с речью в Офисе директора национальной разведки (Маклин, штат Вирджиния - Ред.). Джо Байден заверил собравшихся, что власти России вновь попробуют вмешаться в промежуточные выборы в Конгресс США, которые состоятся в 2022 году.

Отрывок из выступления Джо Байдена приводит Twitter канала CBS.

Усилия России являются "явным нарушением нашего суверенитета", заявил Байден и добавил, что ежедневно получает такую информацию из докладов разведчиков.

Он также высказал комплимент своей разведке, заявив, что Путин "знает, что вы лучше, чем его команда, и его это чертовски беспокоит".

"У него (Путина - Ред.) настоящая проблема. Он сидит на вершине экономики, в которой есть ядерное оружие, нефтяные скважины и ничего больше. Ничего другого. Он знает, что у него настоящая проблема, что, на мой взгляд, делает его еще более опасным", - добавил президент США.

Biden says in address to intelligence community that Vladimir Putin "has a real problem. He's sitting on top of an economy that has nuclear weapons and oil wells and nothing else. Nothing else."



"He knows he's in real trouble — which makes him even more dangerous, in my view." pic.twitter.com/3q29KsyYhc