Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала восьмой за свою историю доклад о вреде табака. Впервые за время составления таких докладов в нем говорится об электронных системах доставки никотина. ВОЗ призывает ввести меры по ограничению их распространения, включая маркировку об их вреде.

Документ опубликован на сайте организации 27 июля.

Как отметили в ВОЗ, электронные сигареты часто продают детям и подросткам, привлекают потребителей приятными ароматами и вводящими в заблуждение заявлениями о таких продуктах.

ВОЗ обеспокоена тем, что употребляющие такие сигареты дети, вырастая, в три раза чаще употребляют табачные изделия, чем те, кто не курил их. Организация рекомендовала властям стран ввести нормативные акты, чтобы предотвратить употребление таких изделий и защитить будущие поколения.

"Никотин вызывает сильную зависимость. Электронные системы доставки никотина вредны, и их необходимо лучше регулировать. Там, где они не запрещены, власти должны принять меры для защиты своего населения от вреда электронных систем доставки никотина и предотвратить их распространение среди детей, подростков и других уязвимых групп", - сказал гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Сейчас в 84 странах отсутствуют гарантии защиты от нерегулируемого распространения электронных систем доставки никотина. 32 страны запретили продажу электронных сигарет. Еще 79 приняли по крайней мере одну меру, чтобы запретить использование этих продуктов в общественных местах, их рекламу, стимулирование продажи и спонсорство либо же потребовали писать предупреждения о вреде для здоровья на упаковке.

Майкл Р. Блумберг, глобальный посол ВОЗ по неинфекционным заболеваниям и травмам, сказал, что более миллиарда человек во всем мире все еще курят. А поскольку продажи сигарет упали, табачные компании начали агрессивно продавать новые продукты, такие как электронные сигареты, лоббируя свои интересы во власти, чтобы ограничить регулирование продаж.

"Их цель проста: зацепить никотином еще одно поколение. Мы не можем этого допустить", - заявил Блумберг.

"Эти продукты очень разнообразны и быстро развиваются. Некоторые из них продают как безникотиновые, но при тестировании часто обнаруживается, что они содержат вызывающий привыкание ингредиент. Отличить никотинсодержащие продукты от продуктов, не содержащих никотин, или даже от некоторых продуктов, содержащих табак, может быть практически невозможно", - рассказал директор Департамента укрепления здоровья ВОЗ Рюдигер Крех.

Также в ВОЗ рассказали, что доля людей, употребляющих табак, снизилась в большинстве стран, но из-за роста населения планеты общее число курящих остается на стабильно высоком уровне. В настоящее время из примерно 1 миллиарда курильщиков около 80% живут в странах с низким и средним уровнем дохода. Табак является причиной смерти 8 миллионов человек в год, в том числе 1 миллиона - от пассивного курения.

Ранее "Страна" сообщала, что руководство табачного гиганта Philip Morris International высказалось за полный запрет продажи сигарет в Великобритании. Но при этом компания планирует сосредоточиться на производстве систем нагревания табака.

Мы также писали, что в начале лета украинский парламент принял в первом чтении законпроект о запрете курения электронных сигарет в общественных местах.