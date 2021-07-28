Киевская горадминистрация просит столичные предприятия составить списки сотрудников, которым потребуется пропуск на транспорт на время возможного карантина осенью. Соответствующее письмо за подписью замглавы Голосеевского района Олега Калугина было разослано предпринимателям.

В документе говорится, что до 3 августа организации всех форм собственности критической инфраструктуры должны подать списки сотрудников, которым будут необходимы пропуска на транспорт "в случае введения усиленных карантинных ограничений".

В документе говорится, что списки для выдачи пропусков во время нового карантина составляются по решению штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций от 16 июля. В этом документе, который обнародован на сайте КГГА, сказано, что штаб под руководством заммэра Николая Поворозника постановил подготовить списки сотрудников предприятий всех форм собственности, задействованных в критической инфраструктуре, которым будут необходимы спецпропуска в транспорт во время новых карантинных ограничений. Срок введения карантина в документе отсутствует, однако большинство других мер, предложенных штабом, должны быть реализованы в июле-августе текущего года.

Так, до конца августа предлагается увеличить количество реаниматологических коек в больницах, а также подключить эти койко-места к обеспечению кислородом.

Напомним, в конце мая этого года министр охраны здоровья Виктор Ляшко пообещал ослабление карантинных ограничений на летний период в связи с тем, что в стране не наблюдается вспышки эпидемии коронавируса.

Глава Бюро Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт прогнозирует, что новая вспышка коронавируса в Украине начнется в конце августа - начале сентября. По его словам, вспышка Covid продлится до зимы.