В Киеве начали составлять списки для выдачи пропусков на транспорт во время нового локдауна
Киевская горадминистрация просит столичные предприятия составить списки сотрудников, которым потребуется пропуск на транспорт на время возможного карантина осенью. Соответствующее письмо за подписью замглавы Голосеевского района Олега Калугина было разослано предпринимателям.
В документе говорится, что до 3 августа организации всех форм собственности критической инфраструктуры должны подать списки сотрудников, которым будут необходимы пропуска на транспорт "в случае введения усиленных карантинных ограничений".
В документе говорится, что списки для выдачи пропусков во время нового карантина составляются по решению штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций от 16 июля. В этом документе, который обнародован на сайте КГГА, сказано, что штаб под руководством заммэра Николая Поворозника постановил подготовить списки сотрудников предприятий всех форм собственности, задействованных в критической инфраструктуре, которым будут необходимы спецпропуска в транспорт во время новых карантинных ограничений. Срок введения карантина в документе отсутствует, однако большинство других мер, предложенных штабом, должны быть реализованы в июле-августе текущего года.
Так, до конца августа предлагается увеличить количество реаниматологических коек в больницах, а также подключить эти койко-места к обеспечению кислородом.
Напомним, в конце мая этого года министр охраны здоровья Виктор Ляшко пообещал ослабление карантинных ограничений на летний период в связи с тем, что в стране не наблюдается вспышки эпидемии коронавируса.
Глава Бюро Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт прогнозирует, что новая вспышка коронавируса в Украине начнется в конце августа - начале сентября. По его словам, вспышка Covid продлится до зимы.