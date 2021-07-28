Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) призвали вакцинированных от коронавируса возобновить ношение масок, так как они могут распространять инфекцию. Об этом 27 июля заявил высокопоставленный чиновник здравоохранения в связи с ухудшением ситуации с заболеваемостью из-за "дельта"-варианта.

Об этом пишет издание The Washington Post.

Директор Центров по контролю и профилактике заболеваний Рошель Валенски выразила сожаление по поводу того, что летний всплеск заболеваемости, вызванный особо заразным штаммом "дельта" и низким уровнем вакцинации, вынудил ее ведомство требовать вновь надевать маски.

"То, что маски станут частью жизни людей, которые уже были вакцинированы, - не отрадная новость. Мне тяжело давать такие рекомендации", - признала Валенски.

В CDC добавили, что в регионах с распространением штамма нужно носить маски в общественных местах внутри помещений даже привитым. В ведомстве попросили также соблюдать масочный режим всех учителей, сотрудников и учащихся школ, независимо от их прививочного статуса. При этом CDC продолжает рекомендовать студентам вернуться осенью к очному обучению.

Изменения в рекомендациях появились потому, что количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом по всей стране в июле увеличилось в четыре раза, с примерно 13 000 случаев в день в начале месяца до более чем 56 000 в настоящее время. Столкнувшись с новой волной коронавируса, все большее число работодателей принуждают сотрудников вакцинироваться. Президент США Джо Байден заявил, что сейчас рассматривается введение обязательных прививок для федеральных служащих.

Валенски описала "дельта"-вариант как, по сути, другой коронавирус, способный вызывать вспышки инфекции даже среди вакцинированных людей.

Хотя вакцины высокоэффективны в предотвращении тяжелых течений заболевания и смерти, они не дают стопроцентной защиты. Новые данные показывают, что привитые люди, подхватившие "дельту", имеют такую ​​же вирусную нагрузку, как и невакцинированные - то есть могут передавать инфекцию другим. С другими штаммами такого не происходило.

Новые рекомендации существенно меняют указания CDC от 13 мая, согласно которым вакцинированным не нужно носить маски в помещении или на улице. Но с тех пор было научно доказано, что в случае с "дельтой" прошедшие вакцинацию и бессимптомные ее носители могут передавать вирус.

Ранее "Страна" приводила объяснение заслуженного врача Украины Ольги Голубовской, чем опасна "дельта".

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