Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Русской православной церкви Владимир Легойда высказался по поводу веры и вакцинации от коронавируса. По его словам, прививка не может повлиять на душу человека, а религиозной составляющей в кампании иммунизации нет.

Как сообщает РИА Новости, об этом представитель РПЦ заявил 27 июля во время пресс-конференции "Россия сегодня".

Легойда указал на необходимость отличать религию от мотивации человека.

"Человек может считать, что он не прививается по религиозным убеждениям, потому что он где-то услышал, что это может повлиять чуть ли не на его бессмертную душу. Не может присутствие или отсутствие вакцины повлиять на его душу, иначе очень легко было бы влиять на душу тогда с помощью вакцин", - сказал Легойда.

Глава Синодального отдела добавил, с точки зрения церкви вообще нет религиозной составляющей в вакцинации, а поиск вероучительных причин для отказа от прививки - это крайне специфическая трактовка религиозности.

"Церковь никогда не выступала против вакцинации. И понятно, что в современном мире вакцинация - это единственный способ остановить распространение этой страшной болезни, с которой мы столкнулись", - считает Легойда.



Его слова дополнил председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии РПЦ иеромонах Макарий (Маркиш). Он полагает, что подобный настрой - плод человеческих ошибок.

"То, что они называют себя верующими и имеют веру, не делает их застрахованными, к сожалению, от разного рода ошибок, начиная от мелочей. Увы, это человеческий грех, греховное качество человеческой души. Просто почему-то по каким-то социально значимым, модным поводам вдруг у людей возникает мнение: как же так, это же верующий человек, и он думает, что нельзя прививку делать - наверное, здесь есть какая-то глубокая подоплека? А никакой подоплеки нет - просто обычные человеческие недоразумения", - сказал Макарий.

Легойда и Маркиш отметили, что церковь не настаивает на принуждении к вакцинации.

"Мы считаем, что решение, безусловно, должно приниматься человеком добровольно, но это вопрос состояния его здоровья и основательной консультации с врачом, который сможет сказать, есть ли у конкретного человека противопоказания против конкретной вакцины", - заключил Легойда.

Между тем служители церкви активно прививаются. Например, еще зимой вселенский патриарх Варфоломей вакцинировался китайским препаратом.

Тогда же прививку сделал и Папа Римский.