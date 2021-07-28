Крестный ход УПЦ

Крестный ход накануне годовщины Крещения Руси прошла был, пожалуй, самым массовым за всю историю. По оценки Церкви вышло 350-400 тысяч человек.

И это показывает, что УПЦ остается самой массовой церковью страны. И единственной православной церковью, которая способна организовать верующих на столь массовое мероприятие. Пять лет войны власти с УПЦ ничего не изменили – лишь показали, что власть, воюющая с церковью, обречена. Что и доказал Петр Порошенко.

Владимира Зеленского, который изначально старался проводить более осторожную политику в церковном вопросе, чем его предшественник, сейчас активно склоняют к тому, чтоб вновь "поставить на ПЦУ". Вновь участились захваты храмов, а на День независимости в Киев едет Вселенский патриарх Варфоломей.

И его приезд, против которого выступает УПЦ, может стать фактором роста религиозной напряженности.

И после вчерашнего Крестного хода об этом стоит очень серьезно задуматься Зеленскому.

Запрещенный "Грин Грэй": русский язык – не для Дня независимости

А вот в языковом вопросе никакой осторожности у нынешней власти больше нет. Почти два года Зеленский сомневался в том, стоит ли ему оставаться на умеренных позициях или перейти на радикальные, но после того, как был дан старт выполнению самых тоталитарных норм закона о госязыке, сомнения, видимо, отпали.

На Банковой решили, что невозможно вводить репрессии против продавцов и при этом занимать позицию "какая разница", – так можно потерять поддержку и у тотальных украинизаторов, и у адекватной части общества. В результате с адекватной частью общества президент порвал.

Показательной стала история с праздничным концертом к Дню независимости. В прошлом году он включал в себя и украиноязычных, и русскоязычных исполнителей. В нынешнем песни на русском запретили – из-за чего вчера разгорелся скандал вокруг легендарной группы 1990-х "Грин Грей", которую сначала пригласили для участия в юбилейном шоу, а потом дали от ворот поворот.

Музыканты сдерживать себя в эмоциях не стали, поэтому история получилась громкая. Ее пришлось комментировать даже Офису президента. Правда, из этого комментария только стало окончательно ясно, что команда по запрету русскоязычных песен пришла сверху, а не стала эксцессом неадекватного исполнителя.

Безусловно, с точки зрения адекватного гражданина это – нелепость. Но, как уже сказано, Зеленский с адекватной частью общества порвал. Так что теперь на уровне государства пропагандируется идея о том, что русский язык не имеет отношения к независимости Украины. Которая автоматически трансформируется в тезис о том, что если ты говоришь на русском, то День независимости Украины – не твой праздник. Нелепо, но – факт.

Кент уехал: миссия завершена?

Впрочем, даже для тех, кто не считает 24 августа просто выходным днем, понятие "независимость" в последние годы стало весьма условным. Лучшее тому свидетельство – огромное внимание к вопросу о смене руководства в посольстве США, которое уже семь лет является теневым органом власти в стране.

Вот и вчерашняя новость о том, что помощник зама госсекретаря США Джордж Кент уезжает из Киева, а на свое место из отпуска вернулась и. о. посла Кристина Квин, стала не просто дипломатическим событием, а поводом для конспирологической аналитики.

Основная ее суть: Кент свою миссию выполнил, поэтому Квин вернулась. Видимо, так оно и есть: все законы, необходимые для восстановления влияния антикоррупционных органов и переподчинения судебной системы Западу, парламент принял. Есть еще вопросы по избранию нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры, но, похоже, по этому поводу в Вашингтоне уже не сильно беспокоятся.

Не исключено, конечно, что какие-то нерешенные вопросы остались "за кадром". Но для их решения еще есть поездка Зеленского в Вашингтон, где формально главной будет встреча с Джо Байденом, но на самом деле куда более важные встречи пройдут с кураторами из Госдепартамента.

И жаль только одного: встречи с кураторами не стенографируются и отчеты о них на сайте Госдепа не появляются. Если бы однажды кто-то слил запись подобного разговора, она многих лишила бы иллюзий насчет независимости Украины.

Фальшивая отчетность: Витренко нашел гигантские убытки "Нафтогаза"

Приближение празднования Дня независимости омрачается еще и тем фактом, что год 30-летнего юбилея страны может оказаться годом рекордного подорожания газа и отопления для населения.

Об этой угрозе говорят уже все, кроме правительства, которое делает вид, что проблемы не существует. Между тем, газ на европейском рынке уже сейчас, в июле, торгуется по 450 долларов за тысячу кубометров – то есть по цене, которую Украина еще никогда не платила за него (в 2013-м было дороже, но тогда действовала 100-долларовая скидка на российский газ, который мы покупали, да и доллар тогда был по 8).

И, что хуже всего, у государства на сегодняшний день нет способов снизить эту цену. Вчера и. о. главы "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил о том, что наблюдательный совет фальсифицировал отчетность компании, и вместо заявленных 12,6 млрд гривен прибыли НАК имеет 105 млрд убытков.

Причем данные Витренко соотносятся с данными Госстата, который опубликовал информацию о том, что в Украине второй год падает добыча в нефтегазовом секторе. Между тем, газ собственной добычи – единственная надежда на то, что тарифы для населения удастся снизить.

Таковы реальные результаты "суперуспешного" менеджмента "Нафтогаза" при "независимом" набсовете. Которые вскоре трансформируются в рекордные платежки.

Молодежь выбирает "единый народ"

Неожиданный вопрос – и неожиданный ответ. Социологическая группа "Рейтинг" решила опросить украинцев по мотивам известной статьи Владимира Путина об истории России и Украины – являются ли русские и украинцы единым народом. Результат: "нет" сказали 55% опрошенных, "да" – 41%.

Подобные данные решили представить как доказательство того, что большинство украинцев не поддерживает Путина. Но на самом деле этот результат – катастрофа не только для пропагандистов времен независимой Украины, но и для их предшественников из Советского Союза.

Дело в том, что тезис о едином народе взят Путиным прямиком из имперского прошлого, в котором утверждалось, что великороссы, белорусы и малороссы (украинцы) – три ветви единого русского народа. "Господдержка" этой идеи закончилась еще в 1918-м, когда власть на нынешних украинских территориях взяли националисты и большевики. Но, как оказалось, даже спустя сто с лишним лет 41% считает русских и украинцев единым народом.

Исключение составляют только греко-католики (то есть галичане), которые в течение нескольких веков находились то в Польском государстве, то в Австрийской империи: среди них лишь 10% согласны с теорией "единого народа" (хотя, учитывая историю, даже этот показатель впечатляет). Если же попытаться вычленить из опроса только те территории, которые до 1917 года входили в Российскую империю, то показатель окажется больше 50-ти процентов.

Так что, несмотря на массированную антироссийскую пропаганду последних семи лет, потенциал для восстановления отношений между Украиной и Россией есть. Причем он не только не уменьшается, но и увеличивается: самый высокий показатель поддержки теории "единого народа" – 44% – находится в самой молодой возрастной категории (18-29 лет)!

И это уже тенденция новой генерации – той, которая не видит границ между собой и популярными российскими блогерами. Тенденция, которую никакой пропагандой не остановишь.