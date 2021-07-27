В Италии почти все умершие от COVID-19 за последние полгода не прошли полную иммунизацию от коронавируса. По результатам исследования Национального института здравоохранения страны (ISS), полностью привитыми не были 99% скончавшихся.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

За период с февраля в Италии зарегистрировали 423 летальных исхода среди полностью вакцинированных от коронавируса. Это 1,2% от общего числа смертей, связанных с COVID-19. При этом средний возраст полностью привитых умерших составил примерно 88 лет.

Люди из этой группы были значительно старше (более чем на восемь лет) умерших, не прошедших полный курс вакцинации. Более того, у привитых скончавшихся было больше хронических заболеваний.

В Минздраве Италии заявили, что сейчас почти 57% граждан в возрасте 12 лет и старше полностью привиты от коронавируса. За минувшие сутки в стране выявили 4 522 случая заражения коронавирусом.

Ранее "Страна" рассказывала, что в соседнем с Италией карликовом государстве Сан-Марино сформировался коллективный иммунитет к коронавирусу. Это произошло благодаря российской вакцине "Спутник V", которым привились 75% населения. В Сан-Марино люди пне перестали заражаться коронавирусом, но больше не болеют в тяжелой форме и не умирают от инфекции.

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