Министр внутренних дел Денис Монастырский назвал актуальную задачу для своего ведомства - это усиление контроля за крупногабаритным и тяжеловесным транспортом.

Как сообщается в Фейсбуке МВД, об этом преемник Авакова сказал 27 июля во время встречи с министром инфраструктуры Александром Кубраковым.

"Все мы видим, какие трансформации происходят на украинских дорогах. Благодаря президентской программе "Большая стройка" из заброшенных и разрушенных они становятся новыми и комфортными. Итак, есть задача: как можно дольше сохранить в хорошем состоянии обновленные украинские дороги. И для этого особую актуальность приобретает усиление контроля за крупногабаритным и тяжеловесным транспортом", - считает Монастырский.

На встречи члены Кабмина обсудили пути сотрудничества в усилении ответственности за перегрузки транспортом дорог.

"Набираем обороты и работаем вместе с Министерством инфраструктуры над аудитом уже действующей системы габаритно-весового контроля и взаимодействуем при запуске новых объектов. Движение по украинским дорогам должно быть безопасным и комфортным для всех", - сказал глава МВД.

Напомним, Монастырский возглавил МВД 16 июля.

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