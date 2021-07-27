В Египте, где украинка каталась на парашюте по морю и врезалась головой в борт лодки, археологи нашли затонувший корабль, которому примерно 2200 лет.

Об этом сообщает издание The Sun во вторник, 27 июля.

В частности, данное судно погибло во время землетрясения, когда столкнулось с каменными блоками храма в Тонис-Гераклион.

По данным специалистов, такую уникальную археологическую памятку не находили так долго потому что она была скрыта под слоем грязи и грудой камней.

"Корабль затонул после удара огромных блоков знаменитого храма Амона, который был полностью разрушен во время катастрофы во II веке до нашей эры", - говорят археологи, добавив, что такая же участь постигла и город Тонис-Гераклион, который тоже разрушился и ушел под воду в результате катаклизма.

Отметим, что город, который египтяне называли Тонис, грекам был известен как Гераклион. Там произошло несколько крупных землетрясений, из-за чего город затонул. Только в 2000-х годах его снова начали изучать археологи, время от времени обнаруживающие различные артефакты воде корабля.

Ранее "Страна" сообщала, что у Британских островов в Вест-Индии нашли корабль-призрак с 20 мертвецами на борту. Рыбаки заметили небольшую лодку утром 24 июня у берегов острова Гранд-Терк и предупредили морское отделение Королевской полиции островов Теркс и Кайкос, которое отбуксировало судно на берег.

Также напомним, что корабль ВМС "Винница" будет переоборудован в музей. В соответствии с этим будет сохранен для истории один из последних представителей корветов проекта "1124", как образца кораблестроения 70-х годов прошлого века.