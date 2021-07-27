В Офисе президента завили, что главная причина отстранения группы Green Grey от участия в концерте ко Дню независимости Украины - критика закона о тотальной украинизации лидером коллектива.

Об этом в комментарии "Стране" сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Сначала случился странный и абсолютно хамский перфоманс лидера группы. Потом произошло объективное изгнание команды. Причина/следствие вполне конкретны", - объяснил Подоляк.

В то же время он уточнил, что решение об участии в концерте принимает не Офис президента.

"Офис президента точно не определяет, кому выступать на концерте, который состоится на День независимости. Этим занимается соответствующий оргкомитет. Обстоятельный и внятный комментарий оргкомитета уже появился, и по нему можно делать выводы о произошедшем. Вопрос точно не в языке исполнения, не в стилистике самой группы. И вряд ли по состоянию на сегодня есть на сто процентов определённые форматные рамки концерта. Просто если у кого-то настолько недопустимое поведение, то как это можно интегрировать в торжества по случаю 30-летия независимости?", - резюмировал Михаил Подоляк.

Речь идет, судя по всему, о ролике с участником группы Муриком (Дмитрием Муравицким), который он неделю назад опубликовал в Instagram.

"Поздравляю, свершилось - языковой закон. Мой ответ языковому закону: чимчикуй за мавчиками! (слоган акции в "Сильпо" - Ред.)", - сказал певец и показал средний палец.

"Накипело. Поправки от 16.07 рулят", - подписал он пост, посвящённый вступлению в силу новых норм закона о тотальной украинизации.

Как писала "Страна" по словам гитариста группы Андрея Яценко, Green Grey не позволили выступить на Дне независимости из-за песен на русском языке.