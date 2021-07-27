В Минздраве Украины напомнили, кто и как может получить Международное свидетельство о вакцинации от Covid-19.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья на своей странице в Facebook.

"Каждый человек, который получил прививку двумя дозами антиковидной вакцины, которые доступны в Украине, может получить Международное свидетельство о вакцинации от Covid-19 у своего семейного врача", - говорят в ЦОЗ.

В частности, врач должен распечатать бланк международного свидетельства на обычной бумаге формата А4. Свидетельство нужно заполнить на английском и украинском языках, в печатном формате или вручную.

"Не забудьте взять с собой загранпаспорт, ведь в свидетельство будут вносить номер именно этого документа, а ваше имя латиницей должно быть записано так же, как в паспорте", - напомнили специалисты.

Помимо этого, получив свидетельство, нужно убедиться, что на нем стоит официальный штамп учреждения здравоохранения и подпись врача.

Ранее "Страна" сообщала, как украинцам получить международное свидетельство о вакцинации от коронавируса. В частности, при вакцинации второй дозой в медицинском учреждении сертификат можно получить сразу после прививки.

Также напомним, кто уже может получить международное свидетельство о вакцинации. Международное свидетельство о вакцинации - это украинский документ, который используется для зарубежных путешествий и соответствует международным медико-санитарным нормам.