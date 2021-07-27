Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров на брифинге 27 июля подтвердил, что на саммите "Крымской платформы", который состоится 23 августа в Киеве, США представит министр транспорт и Питер Буттиджич.

Видео брифинга опубликовал в Фейсбуке Офис президента.

"Что касается господина министра транспорта, то я думал, что это доказанный факт. Не могу сейчас подтвердить, но, думаю, так и есть, что именно он будет представлять США на саммите "Крымской платформы", - сказал Никифоров журналистам.

У пресс-секретаря поинтересовались, как Владимир Зеленский отреагировал на новость о приезде первого открытого гея в американском правительстве вместо ожидаемых президента Джо Байдена или вице-президента Камалы Харрис.

"Меня не было рядом, когда он узнал эту новость. Но как бы там ни было, мы рады любой стране, которая тем или иным образом будет представлена на "Крымской платформе". Для нас главное, - чтобы страна там была представлена", - ответил Никифоров.

Напомним, о том, что на саммите "Крымской платформы" от США будет министр транспорта Буттиджич, первым сообщил депутат Верховной Рады от "Европейской солидарности" Мустафа Джемилев.

"Страна" разбиралась, зачем Штаты отправляют на мероприятия именно этого члена правительства.