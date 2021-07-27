Юный житель Ковеля Волынской области подозревается в серийных домогательствах и нападениях женщин в лифтах и на улицах. Сейчас решается вопрос об избрании 21-летнему парню меры пресечения.

Об этом сообщает пресс-служба Волынской областной прокуратуры.

По версии следствия, на протяжении июля этого года парень четыре раза совершал действия сексуального характера, нападая на женщин всех возрастов в лифте или на улицах Ковеля.

На данный момент в этом уголовном деле продолжается досудебное расследование. Правоохранители уточнили, что действия преступника квалифицированы по ч. 1, 2 ст. 153 Уголовного кодекса Украины.

"За сексуальное насилие, совершенное повторно, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет", - добавили в прокуратуре.

Напомним, недавно в Полтавской области обнаружили мертвой 24-летнюю девушку. Полицейским удалось выяснить, что ее изнасиловали и задушили, а сделал это ее муж, с которым погибшая находилась в процессе развода.

Также мы сообщали о том, как в Киеве мужчина изнасиловал и ограбил девушку, заманив ее на встречу под предлогом трудоустройства.