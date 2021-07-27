Лисичанская городская военно-гражданская администрация 24 июля опубликовала на своей странице в Фейсбуке видеоролик о праздновании "седьмой годовщины освобождения населенного пункта от незаконных вооруженный формирований".

В видео показано, как группа людей празднует годовщину: поют гимн, участвуют в автопробеге, слушают официальные речи. А в начале второй минуты видно, как к памятному знаку возлагают цветы мужчина в камуфляже и субтильный молодой человек с длинными волосами в вышиванке кирпичного цвета (со стилизованными свастиками). Последний после возложения распрямляется и зигует.

Человек в камуфляже тоже изображает сжатой в кулак рукой нечто вроде нацистского приветствия: прикладывает кулак к груди, а затем выносит его вверх.

В последнее время украинские ультраправые все чаще перестают стесняться своих взглядов и открыто демонстрируют их. Например, на днях лидер "Общества будущего" (новое название С14) Евгений Карась опубликовал видео, на котором запечатлен вместе с соратником. Последний бросает зигу.

Зиговали в Киеве и на День победы. По этому случаю "Страна" рассказывала, как за нацистские символику и приветствия никак не наказывают, зато за коммунистическую украинцев упрятывают за решетку на годы.