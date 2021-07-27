В МОЗ назвали простые правила, которые помогут украинцам уберечься от жары
Представители Минздрава напомнили украинцам, как правильно вести себя при жаре, которая снова пришла на территорию нашей страны.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья на своей странице в Facebook.
В частности, если тело человека не способно охладиться при высоких температурах, жара может стать причиной ряда заболеваний:
- солнечный удар;
- тепловое истощение (перегрев тела);
- тепловые судороги;
- солнечный ожог;
- высыпания.
Также в Минздраве назвали простые правила, которые помогут вам уберечься от чрезвычайной жары:
- избегайте пребывания на солнце в жаркие часы с 11:00 до 16:00;
- защищайтесь от солнца. Ищите средства защиты с пометкой "широкий спектр" или "защита UVA/UVB" с SPF 30 и более на этикетке - такие продукты действуют лучше. Применяйте их повторно согласно инструкции на этикетке. Носите свободную, легкий и светлую одежду. Надевайте одежду с длинными рукавами, надевайте солнцезащитные очки (с защитой от UVA и UVB лучей), шляпа, лучше с широкими полями, чтобы затенить лицо, уши и шею;
- поддерживайте водный баланс независимо от того, насколько вы активны. Пейте много, маленькими порциями, не ждите ощущения жажды. Посоветуйтесь с врачом относительно допустимого количества употребления воды в жару, если есть противопоказания по состоянию здоровья. Не пейте сладкие напитки и алкоголь;
- по возможности лучше оставайтесь в зданиях с кондиционером. Если дома его нет - зайдите в кондиционированных общественных помещений. Даже несколько часов, проведенных в охлажденном помещении, могут помочь телу адаптироваться к жаре на улице;
- избегайте потребления горячих и тяжелых блюд. Они создают дополнительную тепловую нагрузку для вашего тела;
- не забывайте позаботиться о домашних любимцах. Животным нужно много свежей воды.
"Помните, что оставлять детей или животных в припаркованном авто - опасно! Машина быстро нагревается, поэтому риск получить неблагоприятные последствия жары значительно увеличивается. Наслаждайтесь летом безопасно и берегите свое здоровье", - добавили в ЦОЗ.
Скриншот: facebook.com/phc.org.ua
Ранее "Страна" сообщала, как избежать солнечных ожогов в жаркие дни. В частности, получение ожога можно сразу и не заметить, они могут проявиться через несколько часов.
Также напомним, что в МОЗ призвали украинцев проверять УФ-индекс на смартфоне, прежде чем выходить на улицу. Медики отметили, что под действием солнца могут появиться ожоги и эритемы.