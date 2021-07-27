На заднем дворе одного из частных домов в Шри-Ланке случайно обнаружили самый большой в мире звездчатый сапфир.

Об этом сообщает BBC.

По данным журналистов, драгоценный камень случайно обнаружили рабочие, которые копали колодец во дворе дома мужчины по фамилии Гамадж в районе Ратнапура.

По словам специалистов, такой камень бледно-голубого цвета может стоить на международном рынке драгоценных ископаемых до 100 миллионов долларов США (около 2,8 миллиардов гривен). Находка весит около 510 килограммов или 2,5 миллиона карат.

После обнаружения камня Гамадж рассказал об этом сотрудникам Национального управления Шри-Ланки по вопросам драгоценных камней и драгоценностей. Специалистам потребовалось около года, чтобы очистить сапфир от грязи и оценить его стоимость.

Напомним, в 2019 году в Киеве пес во время прогулки преподнес своей хозяйке роскошное кольцо с сапфирами и бриллиантами. Драгоценность была спятана в валявшемся на улице куске черного хлеба, который и стал добычей собаки по кличке Арчи.

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