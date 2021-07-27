В Киевский городской Центр гендерного равенства, предупреждения и противодействия насилию поступает 15-20% обращений о домашнем насилии от мужчин.

Об этом сообщила директор центра Татьяна Зотова во время круглого стола-презентации на тему "Достижения и перспективы столицы в предоставлении услуг лицам, пострадавшим от насилия".

"Насилие - это не только о женщинах. Наш центр потому и называется Центром гендерного равенства, потому что помощь в виде различных социальных услуг могут получить как мужчины, так и женщины. Мы получаем 15-20% обращений от мужчин, которые страдают от домашнего насилия и нуждаются во временном безопасном месте пребывания", - говорит Зотова.

По ее мнению, статистика обращений мужчин возросла за последние полтора года в связи с переименованием и, соответственно, переформатированием деятельности центра.

"До переименования центра к нам поступало около 5% обращений от мужчин, а теперь статистика изменилась", - рассказала директор центра.

Также она отметила, что деятельность учреждения направлена ​​на реализацию равных прав женщин и мужчин путем обеспечения гендерного равенства во всех сферах общественной жизни, реализации социально-образовательных программ и курсов, а также на предоставление социальных услуг лицам, пострадавшим от домашнего насилия и насилия по признаку пола.

Ранее "Страна" сообщала, что украинцы назвали основные причины домашнего насилия. В частности, 58% украинцев считают, что усиление уголовной ответственности за домашнее насилие может стать действенным инструментом предупреждения его проявления.

Также напомним, что Кабмин выделил 270 млн гривен на борьбу с домашним насилием. На эти деньги планируется создать сеть специализированных служб поддержки людей, пострадавших от насилия.