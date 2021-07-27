Президент Владимир Зеленский подписал указ об изменении состава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Из органа выводится Валерий Кондратюк, а на его место вводится Александр Литвиненко.

Указ под номером 318/2021 о новом составе СНБО опубликован на сайте Офиса президента 27 июля.

Согласно части четвертой статьи 107 Конституции Украины постановляю: ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Литвиненко Александра Валерьевича - председателя Службы внешней разведки Украины; вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины В.Кондратюка", - говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как писала "Страна", 23 июля Зеленский уволил с должности главы Службы внешней разведки Валерия Кондратюка. На его место был сразу назначен Литвиненко, до этого возглавлявший Национальный институт стратегических исследований.

Мы подробно рассказывали, что известно о новом главе украинской разведки.

Также мы разбирались в причинах отставки Кондратюка. который считался одним из самых приближённых к Зеленскому силовиков.