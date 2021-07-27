В среду, 28 июля, северные циклоны Elior и Dirk принесут на своих атмосферных фронтах обильные дожди, которые дойдут и до украинских регионов. В частности, кратковременные грозовые осадки ближайшей ночью и утром ожидаются в западных и северных областях страны.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, днем в большинстве областей дожди притихнут, однако могут "зацепиться" за северные районы Сумской и Черниговской областей. Со второй половины дня и вечером дождь польет на Западе и в центральных областях. Температура воздуха особо не изменится - +28...+33 градуса.

Также синоптик предупредила, что во время гроз возможны шквалы и град.

Что касается Киева, то там ближайшей ночью и утром местами пройдут кратковременные дожди с грозами, однако днем в среду осадки маловероятны. Жара сохранится, столбики термометров будут в среднем показывать около +30 градусов.

"Ощутимое снижение температуры воздуха придет в Украину на следующей неделе, в начале августа. Быстренько носите сарафанчики, варите варенье, замораживайте ягоды, проветривайте ковры с шубами и пуховиками, махните на уборку - еще успеете. Потому что у лета уже появляется первая седина - свежие ночи и желтее трава. Грядет эпоха арбузов!" - написала Диденко.

Напомним, на сегодня спасатели объявили штормовое предупреждение в западной части страны - там ожидается шквальный ветер и осадки.

В свою очередь синоптики Укргидрометцентра прогнозируют на завтра дожди в большинстве областей Украины.