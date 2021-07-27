В штате Колорадо обнаружили чуму после того как от осложнений, связанных с этим заболеванием, скончался 10-летний ребенок.

Об этом сообщает телеканал WGN9.

После гибели мальчика Департамент здравоохранения и окружающей среды штата Колорадо начал лабораторную проверку. Ее результаты показали, что в шести округах этого штата были лабораторно подтверждены сообщения о чуме у животных и блох.

Отметим, что чума вызывается бактериями, которые могут передаваться человеку через укусы инфицированных блох или при прямом контакте с инфицированными животными. По словам врачей, при раннем выявлении чума поддается лечению как у людей, так и у домашних животных. Симптомы включают внезапное начало высокой температуры и/или увеличение лимфатических узлов.

В то же время, в качестве мер предосторожности врачи советуют держаться подальше от грызунов, в том числе белок. Не кормить их, не гладить, не трогать больных или мертвых животных, а также провести дезинсекцию дома, чтобы насекомые не могли подобраться к продуктам питания и ряд других правил. Заболевших домашних животных рекомендуется незамедлительно показать ветеринарному врачу.

Ранее "Страна" сообщала, что в июле прошлого года в американском штате Колорадо сообщили о первом случае чумы. На юго-западе этого штата мужчина заразился чумой - вероятно, после контакта с белкой. С 2005 года в Колорадо зарегистрирован 21 случай чумы у людей.

Также напомним, что в Монголии предупредили о высоком риске распространения бубонной чумы. В июле 2002 года риску заражения были подвержены 137 районов в 17 из 21 провинции страны.