В карликовом европейском государстве Сан-Марино сформировался коллективный иммунитет к коронавирусу. Это произошло благодаря официально не одобренной в Европе российской вакцине "Спутник V", которым привились 75% населения.

Об этом сообщает итальянская газета Il Resto del Carlino.

Сан-Марино - одна из первых стран в мире, добившихся коллективного иммунитета. А также одна из немногих, боровшихся с инфекцией с помощью вакцины, не признанной Европейским агентством по лекарственным средствам.

Об эффективности "Спутника V" в республике говорят как врачи, так и статистика заболеваемости жителей. Сейчас в стране 35 зараженных людей, причем никто из них не госпитализирован.

Республика вакцинировала 70% населения менее чем за три месяца, с конца февраля по май, причем в этот период более 90% граждан вводили российский препарат. Сегодня в Сан-Марино из 31 000 вакцинированных граждан 22 907 человек завершили курс иммунизации. 19 606 из них была введена российская вакцина, еще 3 301 - Pfizer, который очень поздно прибыл в страну благодаря соглашению с Италией.

Изначально оказанное российской вакцине доверие подкрепили разные исследования, проведенные Институтом социального обеспечения Сан-Марино.

Как сказано в одном из исследований, предварительные данные об иммунном ответе на выборке из 1000 добровольцев показывают высокую иммуногенность российской вакцины, и в целом эти данные подтверждают высокую эффективность кампании вакцинации в Республике Сан Марино.

С 25 апреля в стране не было случаев смерти от вируса (всего за пандемию в республике умерли 90 человек и 5130 заразились).

Решение правительства Сан-Марино выбрать "Спутник V" было вынужденным: из Италии, с которой была договоренность о поставках препаратов, их так и не дождались, а больница была переполнена.

По словам жителей страны, сейчас их "зеленый пропуск" о вакцинации не действует в Италии, но зато не заполнены все 12 коек в реанимации больницы республики.

В Сан-Марино снова кипит жизнь: в историческом центре гуляют туристы, на дорогах пробки.

Доверие к "Спутнику V" не подорвал даже новый прирост заражений. За последние две недели они выросли с нуля до 32 случаев. Однако никто из инфицированных не требует госпитализации. У многих болезнь протекает бессимптомно.

Около 60% зараженных завершили цикл вакцинации, но такая же картина наблюдается в других странах, где вакцинация не гарантирует 100% вирусного иммунитета.

Заражаются привитые как "Спутником V", так Pfizer, Astrazeneca и другими препаратами. Однако уровень госпитализаций и смертности очевидно упал.

Рост инфекций не является тревожным звонком, считают в стране. Специалисты Сан-Марино предполагали, что это произойдет. Но теперь они надеются, что нагрузка на систему социального обеспечения будет гораздо меньше. И пока их надежды оправдываются.

Теперь жителям Сан-Марино остается только уповать, что Eвропа одобрит российскую вакцину.

"Это стало скорее политической проблемой, чем проблемой со здоровьем. "Спутник V" эффективен. Так почему бы его не одобрить?" - говорит хозяин местного ресторанчика.

В мае мы подробно разбирали, как Сан-Марино первым в Европе остановило эпидемию после "Спутника V".

Между тем в России хотят испытать коктейль из "АстраЗенеки" и "Спутника Лайт".