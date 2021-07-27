Президент Владимир Зеленский назначил уволенного с поста главнокомандующего ВСУ генерал-полковника Руслана Хомчака первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны. На этой должности он заменил уволенного Михаила Коваля.

Соответствующие указы под номерами №321/2021 и №322/2021 опубликованы 27 июля на сайте главы государства.

"Уволить Коваля Михаила Владимировича с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - сказано в указе №321/2021.

Вторым указом на эту должность назначается бывший главнокомандующий ВСУ.

До должности главнокомандующего, в 2016-2017 гг., Хомчак был начальником штаба Сухопутных войск ВСУ. С февраля 2017 года до мая 2019 года он занимал должность главного инспектора Министерства обороны. 21 мая 2019 года был назначен начальником Генштаба ВСУ. А в марте 2020 года стал главнокомандующим.

Генерал-полковник Коваль с марта по июль 2014 года исполнял обязанности министра обороны Украины. С июля 2014 по январь 2015 года был – замсекретаря СНБО. В январе 2015 года его назначили на должность первого заместителя секретаря СНБО.

Ранее "Страна" рассказывала, почему уволили Хомчака.

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