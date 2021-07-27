Управделами УПЦ митрополит Антоний заявил, что представителей Украинской православной церкви не будет на государственных мероприятиях, посвящённых Дню независимости, если там будет присутствовать вселенский патриарх Варфоломей.

Об этом иерарх сообщил "Стране".

"До нас доходят слухи, что предполагается присутствие патриарха Варфоломея на разных церковных и политических мероприятиях. Также есть информация, что он будет присутствовать на молебне в Святой Софии. Обычно там всегда присутствовали главы религиозных организаций Украины. В каком статусе туда приглашают Варфоломея? Мы говорим о том, что если там будет патриарх Варфоломей, Украинская православная церковь там присутствовать не сможет. Наши верующие нас не поймут", - сказал его высокопреосвящество.

Антоний добавил, что по мнению УПЦ, Варфоломей "лично несёт ответственность за давление на Украинскую православную церковь, за конфликты вокруг храмов и приходов, избиения наших людей и другие бесчинства, которые происходят".

"Если он будет здесь, Украинская православная церковь не может принимать там участие. И получается, что наша многомиллионная паства также не будут представлена на этом мероприятии. И мы эту позицию доносили и всеукраинскому совету церквей и представителям офиса президента Украины. Поэтому здесь выбор за теми, кто будет это организовывать", - резюмировал митрополит Антоний.

Вокруг Дня независимости за месяц до годовщины уже зреет много скандалов. Например, сегодня стало известно о запрете выступать на концерте в честь праздника группе Green Grey - из-за русского языка ее песен.

Причем в Офисе президента в исключении музыкантов из списка выступающих прямо обвинили их самих.