В среду, 28 июля, в большинстве областей Украины пройдут дожди, местами ожидаются грозы. При этом температура воздуха останется высокой - в среднем до +30 градусов.

Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра.

В западных областях Украины ночью ожидается температура +16…+19 градусов. Днем она повысится до прогреется до +29…+32 градусов. Осадки прогнозируются во всех областях западной части страны, в Закарпатской ожидаются грозы.

На севере Украины столбики термометров ночью покажут от +17 до +20 градусов. Днем температура воздуха составит +27…+30, синоптики прогнозируют дождь с грозами.

На востоке ночью похолодает до +14…+18, днем столбики термометров поднимутся до +31…+33 градусов. Осадков не прогнозируется.

В то же время дождь завтра пойдет в Кировоградской и Черкасской областях.

Что касается южной части страны, то ночью температура воздуха там составит +18…+24 градуса, а днем вырастет до +29…+34.

В Киеве ночью температура воздуха составит +18...+20 градусов. Уже днем воздух в столице прогреется до +28…+30. Ожидается дождь с грозой.

Напомним, на сегодня спасатели объявили штормовое предупреждение в западной части страны - там ожидается шквальный ветер и осадки.

Тем временем швейцарские ученые пришли к выводу, что аномальная жара, которая в июле обрушилась на Украину, в ближайшие десятилетия по всему миру будет только усиливаться. Причиной этому послужат выбросы парниковых газов.