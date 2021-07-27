Во вторник, 27 июля, новым главнокомандующим ВСУ вместо Руслана Хомчака назначен Валерий Залужный. Украинской армией Хомчак руководил два года. Теперь он назначен заместителем секретаря СНБО.

Причиной его увольнения у президента назвали конфликт Руслана Хомчака с министром обороны Андреем Тараном (человеком близким к главе Офиса президента Андрею Ермаку).

Валерий Залужный до сегодняшнего назначения командовал войсками оперативного командования "Север".

Собрали подробности о новом командующем ВСУ - биографию, личную жизнь и данные декларации.

Биография и карьера

Валерию Залужному 48 лет. Он родился в городе Новоград-Волынский в Житомирской области. После школы учился в Одесском военном училище. Потом пошел на военную службу.

Спустя 10 лет с золотой медалью окончил Национальную Академию обороны Украины и был назначен в 24-ю отдельную механизированную бригаду. Сначала первым замом командира, потом - командиром бригады (место постоянной дислокации Львовская область).

Обращает на себя внимание, что Валерий Залужный не учился на Западе. Хотя, судя по его Facebook, английским языком он владеет.

Три года (с 2009 по 2012-й) Залужный возглавлял 51-ю отдельную механизированную бригаду (дислокация Волынская область).

Участвовал в боевых действиях на Донбассе. В 2014 году был назначен заместителем командующего сектором "С" (в него вошел север Донецкой области, запад Луганской и Дебальцевское направление).

Сектор С на карте

В 2017 году получил звание генерал-майора указом президента Петра Порошенко.

С 2018 по 2019 год был начальником Объединенного оперативного штаба ВСУ.

С 2019 года служил командующим войсками оперативного командования "Север" с базой в Чернигове (охватывает Житомирскую, Киевскую, Полтавскую, Сумскую, Черкасскую, Черниговскую области и Киев).

"Мое продвижение по службе происходило как у нормального военного. Меня назначали - я приступал к исполнению обязанностей. Предлагали другую - тоже двигался" - рассказывал журналистам генерал.

В этом году Валерий Залужный командовал учениями ВСУ под Ровно, на которых использовали новое вооружение, в том числе беспилотники "Байрактары" и противотанковые "Джавелины".

В интервью Валерий Залужный говорил, что поддерживает переход на натовскую структуру штабов в системе управления.

"Один из принципов - четкое распределения по функционалу: между Минобороны и Генштабом, между видами и тому подобное. Если эти принципы сформируют на законодательном уровне, нам как простым исполнителям ничего не останется, как овладеть стандарты. И ничего там сложного нет.

Собственно, структура эта очень замечательная. Там нет дубляжа функций. Одну и ту же работу никто не выполняет" - говорил генерал.

В среде "порохоботов" отношение к новому главкому весьма настороженное.

Доверенное лицо Порошенко на выборах президента 2019 года Семен Кабакаев считает, что новый главком - креатура главы Офиса президента Андрея Ермака.

"Вместо Хомчака назначили Валерия Залужного, который как я понимаю, является старым другом Арестовича и Романа Машовца, который работает заместителем Ермака", - написал Кабакаев.

Любит жену и устрицы. Личная жизнь главкома ВСУ

Валерий Залужный женат. У него две дочери. Старшая выбрала военную службу и служит в киевском гарнизоне. Младшая учится в Одессе и собирается стать врачом.

В отличие от предыдущих главкомов, Валерий Залужный активно ведет Facebook. Судя по имени аккаунта, человек он русскоязычный. Правда, пока готовился этот материал, имя нового командующего уже переписали по-украински.

Личные посты военный пишет в основном по-украински. Но многим свои комментаторам отвечает и по-русски. Например, своим бывшим однокашникам по Одесской военной академии.

По всему видно, что новый главком - примерный семьянин: каждый второй пост у него с супругой Еленой Залужной. Иногда у нее на одежде - американский флаг.

Супруга Валерия Залужного тоже общается в соцсети на русском языке, причем гораздо больше мужа.

Но дарит генерал своей жене не только такие "букетики". На 8 марта он купил ей 15 роз.

Елена Залужная также часто публикует их совместный с мужем досуг - например, ужин, состоящий из устриц и прочих деликатесов.

Очень много их совместных фотографий Валерия и Елены из самых разных ресторанов и кафе, где новый главком любит, видимо, бывать. Это главная тема Facebook-страницы и мужа, и жены.

Как видим, основные заведения, которые посещает главком - из Чернигова, где базируется командование оперативного командования "Север".

Вообще, судя по фото, в жизни военного находится место и празднику, и отдыху. На день влюбленных он и супруга покатались на Драгобрате.

Чем владеет главком ВСУ

Декларация у командующего ВСУ скромная. На его жену Елену записан дом в Овидиополе Одесской области площадью 62 кв м и четыре земельных участка там же общей площадью 4,7 кв м.

На Залужного зарегистрирован автомобиль Chery Tiggo 2010 года выпуска. На жену - NISSAN PATROL 2005 года.

За 2020 год военный получил 561 878 тыс грн зарплаты (примерно 46 800 грн в месяц) и 7 673 грн помощи от государства.

Его супруга Елена получила 584 256 грн зарплаты за год работы в "Укргазбанке", 12 тыс грн от сдачи имущества в аренду, 5 тыс грн страховки и 15 тыс грн дохода от профсоюза по месту работы в банке.

Больше в декларацию Валерия Залужного за прошлый год ничего не внесено.