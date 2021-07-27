Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров объяснил кадровые решения Владимира Зеленского по поводу руководства Службы безопасности Украины. По его словам, они связаны с необходимостью борьбы с контрабандой и проведением реформы СБУ.

Об этом Никифоров сказал на брифинге 27 июля

"Мотивация этих кадровых изменений очень простая: президент требует от СБУ более активной борьбы с контрабандой. Вопрос не только в том, что контрабанда является прямым нарушением украинского законодательства и в недополучении средств бюджетом Украины, а в том, что контрабанда угрожает экономической стабильности", - объяснил Никифоров.

По его словам, контрабанда делает работающие "в белую" компании неконкурентоспособными, а предпринимателей, которые желают трудиться честно, это демотивирует.

Он также добавил, что "второй причиной кадровых перестановок в СБУ стала реформа СБУ".

"СБУ хотят избавить от несвойственных ей функций, а именно борьбы с экономическими преступлениями", - сказал Никифоров.

Аналогичные объяснения после новостей о чистке в СБУ приводил сам Зеленский.

Между тем важные кадровые решения президент принял и в отношении ВСУ, уволив главнокомандующего Руслана Хомчака.