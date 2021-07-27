В июле в Центр общественного здоровья Минздрава поступило два оперативных сообщения о случаях столбняка. Во Львовской области заболел ребенок в возрасте 7 лет. А в Запорожской - 84-летняя женщина.

Об этом пишет пресс-служба ЦОЗ на сайте организации.

Что касается ребенка, то в начале июля его госпитализировали в травматологическое отделение львовской детской больницы "ОХМАТДЕТ" с открытым переломом костей правого предплечья. За неделю у маленького пациента появились симптомы столбняка: сокращение мышц нижних конечностей, клонические судороги тела, тризм, сардоническая улыбка, опистотонус (судорожная поза с резким выгибанием спины). Ребенка перевели в реанимационное отделение и ввели ему противостолбнячный иммуноглобулин.

Как выяснилось, заболевший был вакцинирован с нарушением календаря прививок: получила только одну прививку против столбняка до одного года. В его отношении продолжается эпидрасследование.

А женщина из Запорожской области, вероятно, заразилась, когда работала на дачном участке. Ведь, как установили врачи при осмотре, на ее левой пятке была трофическая язва. Кроме язвы, бабушка жаловалась на боль в горле, дискомфорт и затруднения при глотании. В связи с недомоганиями она обратилась за помощью к семейному врачу. Осмотрев заболевшую, семейный врач обнаружил неврологическую симптоматику и заподозрил острое нарушение мозгового кровообращения. В тот же день после дообследований женщину госпитализировали в отделение реанимации.

Состояние заболевшей было тяжелым: она жаловалась на спазм жевательной мускулатуры, нарушение глотания, тянущие боли затылочной мускулатуры. Вечером врачи отметили нарастание дыхательной недостаточности, женщину перевели на ИВЛ. За все время пребывания в стационаре заболевшая была в крайне тяжелом состоянии. Два дня спустя она умерла.

Полноценных данных о проведении прививок против столбняка у женщины не было. По словам семейного врача и судя по записи в медицинской документации, бабушка получила две прививки против столбняка в 1996 году.

Всего в Украине за пять месяцев 2021 года - с января по май - зарегистрировали два случая столбняка. За аналогичный период 2020 обнаружили пять случаев болезни. Всего в 2020 году зарегистрировали 12 случаев столбняка.

В Минздраве напомнили, что столбняк - это инфекционное заболевание, передающееся при контакте со спорами бактерий Clostridium tetani. Заразиться столбняком можно при попадании грязи в рану или порез, вследствие укусов животных или травмирования острыми предметами, обломками древесины. От человека к человеку это заболевание не передается.

Самым опасным является сельскохозяйственный и бытовой травматизм, связанный с загрязнением раны почвой.

На 3-21 день после инфицирования могут появиться симптомы заболевания: головная боль, спазмы мышц лица, повышение температуры и чрезмерное потоотделение; мышечные спазмы (часто в желудке), мучительная напряжение во всем теле, проблемы с глотанием, изменение артериального давления и учащенное сердцебиение, неконтролируемое сокращение мышц голосовых связок (ларингоспазм), ломкость костей, затруднение дыхания.

Без своевременной медицинской помощи болезнь может привести к смерти.

Единственный надежный способ защититься от столбняка - вакцинация. Вакцинация необходима, даже если человек болел, так как иммунитет после заболевания быстро исчезает, и есть вероятность повторного заражения.

В соответствии с национальным календарем прививок, вакцинировать детей для профилактики столбняка необходимо в возрасте 2, 4, 6 и 18 месяцев (четыре прививки). В возрасте 6 и 16 лет необходима ревакцинация. Взрослым возобновлять прививку от столбняка необходимо каждые 10 лет.

Вакцина от столбняка и дифтерии бесплатная. Для наилучшей защиты следует делать прививки вовремя.

Ранее "Страна" приводила статистику по столбняку в Украине за 2020 год.

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